Площадь разлива мазута под Пензой из-за ЧП составила 1 тыс. кв. м

Загрязненный грунт планируют вывезти на полигон до новогодних праздников

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 15 декабря. /ТАСС/. Ориентировочная площадь разлива мазута после схода с рельсов цистерн на станции Чаис в Пензенской области составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что площадь разлива составляет около 750 кв. м.

"Ориентировочная площадь разлива составила 1 000 кв. м", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, произошел сход 22 железнодорожных цистерн с топочным мазутом. В результате ЧП произошло возгорание локомотива. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, загрязненный мазутом грунт будет вывезен на полигон до новогодних праздников, а весной 2026 года территорию рекультивируют.

Днем 15 декабря движение пассажирских поездов через станцию Чаис, приостановленное из-за ЧП, возобновилось.