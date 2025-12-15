Найдено место, где последний раз был в сети телефон пропавших в Прикамье туристов

Специалисты поймали сигнал точки

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Обнаружено место, где в последний раз был зарегистрирован сигнал телефонов пропавших в Пермском крае туристов. Об этом ТАСС сообщил один из волонтеров, участвующих в поиске.

"Был запрошен биллинг, поймали сигнал, но это не сигнал телефона, который в сети, а сигнал из той точки, где телефон в последний раз был в сети", - сообщил собеседник агентства.

Гора Ослянка является самой высокой вершиной Среднего Урала. Ее высота составляет 1 119 метров. Она расположена на северо-востоке Кизеловского муниципального округа Пермского края.