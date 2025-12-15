На месте поисков туристической группы в Прикамье запустили дрон с тепловизором

Для работы на труднодоступных участках задействованы 24 снегохода

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Дрон с тепловизором запущен для поисков группы из 13 туристов, потерявшихся в районе горы Ослянка в Прикамье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Читайте также

Ветер с метелью и 13 пропавших. В Пермском крае ищут группу туристов

"Для работы на труднодоступных участках задействованы 24 снегохода. Кроме того, с вершины горы запущен дрон с тепловизором, работает направление БПЛА отряда "ЛизаАлерт", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в отряде, из-за большого снежного покрова добраться до горы пешим ходом невозможно, поиск ведется только на снегоходах.

"На горе Ослянка развернут штаб - отсюда координируется работа поисковых групп. Поиски ведутся в активном режиме. На месте - сотрудники экстренных служб и добровольцы "ЛизаАлерт", подключаются местные жители и другие поисковые отряды. К поискам присоединились глава районной полиции и сотрудники Следственного комитета. Для обеспечения безопасности поисковиков и готовности к эвакуации пострадавших возле штаба дежурят две машины скорой помощи", - указано в сообщении.