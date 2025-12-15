Задержанного со взрывными устройствами у института на Урале арестовали

Заведено уголовное дело о покушении на террористический акт

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил ТАСС задержание мужчины с самодельными взрывными устройствами в Екатеринбурге, злоумышленник помещен под стражу.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что молодой человек был задержан сотрудниками полиции при патрулировании территории, прилегающей к Уральскому юридическому институту МВД России, возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт.

"Сотрудники полиции в столице Среднего Урала в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий провели спецоперацию по задержанию 22-летнего гражданина, который прибыл в Екатеринбург из одного из субъектов нашей страны, он сейчас содержится под стражей. В отношении него следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ - подготовка к теракту. У него при досмотре обнаружены и изъяты три самодельных взрывных устройства, которые могли натворить немало бед, если бы не сработали сыщики профессионально. <…> Более подробные и точные обстоятельства пока в интересах следствия не разглашаются", - сказал Горелых.

Молодому человеку может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, отметил он.