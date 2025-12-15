В Чувашии после атаки БПЛА шесть пациентов остаются в больнице

Их состояние оценивается как среднее

ЧЕБОКСАРЫ, 15 декабря. /ТАСС/. В Чувашии шесть из семи пациентов, госпитализированных 9 декабря после атаки беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах, остаются в больнице. Их состояние оценивается как среднее, сообщили ТАСС в Минздраве Чувашии.

9 декабря была совершена атака БПЛА на Чебоксары. По данным властей, в результате пострадали 14 человек, из них семь были госпитализированы. Первоначально состояние четверых пациентов оценивалось как тяжелое, трое находились в состоянии средней тяжести.

"Шесть пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести в медицинских учреждениях", - отметили в министерстве.

13 декабря в оперативном штабе в Чебоксарах медицинские специалисты осмотрели 31 жителя многоквартирных домов, пострадавших при атаке беспилотников. Из них трех чебоксарцев госпитализировали из-за обострения хронических неинфекционных заболеваний, врачами-психиатрами осмотрено 14 пациентов, психологами - 13 человек.