Экс-чиновника администрации Ялты осудили за мошенничество

Чиновник потребовал у ялтинца 400 тыс. рублей за перераспределение смежного земельного участка

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель руководителя отдела по предоставлению земельных участков Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ялты приговорен к двум годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве, сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Как выяснил суд, бывший чиновник потребовал у ялтинца 400 тыс. рублей за перераспределение смежного земельного участка. Он был задержан при получении денег с поличным, против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения).

"Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Ранее по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей была задержана замглавы администрации Ялты Ирина Беломестнова. Она арестована на 1,5 месяца по подозрению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также по делу о мошенничестве был задержан глава отдела закупок администрации Ялты - он потребовал от местного жителя более 300 тыс. рублей за оформление права собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности.