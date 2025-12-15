Журналистам Baza продлили домашний арест

Мера пресечения для главного редактора Telegram-канала Глеба Трифонова и его коллеги продюсера Татьяны Лукьяновой назначена до 23 января 2026 года

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест до 23 января главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и его коллеге продюсеру Татьяне Лукьяновой, обвиняемым в даче взяток группой лиц сотрудникам МВД. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Продлить Трифонову и Лукьяновой домашний арест до 23 января 2026 года", - сказано в судебном документе.

Адвокат Трифонова просил суд заменить домашний арест на более мягкую меру пресечения или хотя бы разрешить прогулки. Также защита ходатайствовала о смене квартиры для отбывания домашнего ареста, так как в квартире Трифонова закончился ремонт. Следователь ходатайство поддержал.

В сентябре суд изменил журналистам содержание под стражей на домашний арест, удовлетворив ходатайство следователя, так как обвиняемые признали вину и стали активно содействовать расследованию уголовного дела.

По данным следствия, Трифонов и Лукьянова передавали сотрудникам полиции денежные вознаграждения за служебную информацию для публикаций в Telegram-канале.

Три бывших сотрудника полиции из разных регионов, обвиняемые в получении взяток от журналистов Baza и в превышении должностных полномочий, находятся под домашним арестом. Они признали свою вину и раскаялись.