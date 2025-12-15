В Ростовской области мальчик погиб, провалившись под лед

Второго ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Двое 10-летних детей провалились под лед в Аксайском районе Ростовской области, одного ребенка спасти не удалось, второй доставлен в больницу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В хуторе Ленина Аксайского района под лед провалились двое десятилетних детей. Очевидцы вытащили из воды ребят, к сожалению, один мальчик погиб до прибытия медиков. Второго ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за минусовой температуры в регионе лед начинает сковывать некоторые водоемы, где нет сильного течения, но лед тонкий и не выдерживает веса животного.