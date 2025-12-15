Сына режиссера Райнера задержали по подозрению в убийстве родителей

Суд запросил залог на сумму $4 млн

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция Лос-Анджелеса задержала сына американского режиссера и актера Роба Райнера Ника, подозреваемого в убийстве родителей. Об этом сообщил телеканал ABC7.

По его информации, 32-летний Ник Райнер содержится под стражей. Суд запросил залог на сумму $4 млн. Ему предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления.

Ранее журнал People со ссылкой на источники сообщил, что Райнер и его жена были убиты собственным сыном Ником в своем доме в Лос-Анджелесе. Журнал отмечает, что в 2016 году сын режиссера признался в употреблении наркотиков с подросткового возраста.

Райнер снял порядка 30 картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally, 1989), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), "Американский президент" (The American President, 1995), "Пока не сыграл в ящик" (Bucket List, 2007), а также сыграл второстепенную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013).