В Каменке-Днепровской из-за атаки ВСУ погиб мирный житель

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, проникающее ранее грудной клетки справа, гемопневмоторакс и проникающее ранение брюшной полости

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Мирный житель погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины на Каменку-Днепровскую Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Около 17:00 к медикам Каменки-Днепровской обратился мужчина 1990 года рождения с диагнозом минно-взрывная травма, проникающее ранее грудной клетки справа, гемопневмоторакс, проникающее ранение брюшной полости. Мужчина скончался в отделении интенсивной терапии", - сообщили ТАСС в администрации.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что при атаке БПЛА ВСУ на частное домовладение пострадала 11-летняя девочка. Было принято решение о транспортировке в Мелитопольскую областную больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.