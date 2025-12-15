ТАСС: у разбившегося в Подмосковье самолета истек сертификат летной годности

Такой сертификат выдается на год

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС, архив

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Частный самолет Cessna-172, который потерпел крушение около подмосковной деревни Новинки-Бегичево 13 декабря, имел просроченный сертификат летной годности (СЛГ). Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Сертификат летной годности воздушного судна истек, по предварительным данным, в 2014 году", - сказал собеседник агентства.

До того как стать частным, самолет числился в авиакомпании "Томск авиа".

Сертификат летной годности выдается на год, продлить его можно, в том числе через портал госуслуг. Эксплуатировать борт с отсутствующим или просроченным СЛГ категорически запрещено.

13 декабря на территории аэродрома Новинки, вблизи деревни Новинки-Бегичево Московской области, при осуществлении полета потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna-172. На его борту находились пилот и пассажир, которые с полученными травмами госпитализированы. Самолет полностью разрушен, что повлекло причинение ущерба на сумму более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).