В Смоленской области сбили четыре БПЛА
Редакция сайта ТАСС
04:08
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили над территорией Смоленской области четыре беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале .
"Уважаемые смоляне, на территории Смоленской области подавлено средствами РЭБ Министерства обороны России четыре украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он.
По словам губернатора, на месте падения обломков работают оперативные службы.