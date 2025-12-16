В Смоленской области сбили четыре БПЛА

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили над территорией Смоленской области четыре беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале .

"Уважаемые смоляне, на территории Смоленской области подавлено средствами РЭБ Министерства обороны России четыре украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он.

По словам губернатора, на месте падения обломков работают оперативные службы.