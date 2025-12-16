СК выясняет мотивы нападения подростка на охранника и ученика школы в Одинцове

Ведомство также проведет комплекс экспертиз по делу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Следователи СК устанавливают мотивы нападения на охранника и ученика школы в Одинцовском районе, планируется назначение экспертиз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В ближайшее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области приступят к осмотру места происшествия. Планируется назначение комплекса судебных экспертиз. Устанавливаются мотивы совершенного преступления", - говорится в сообщении.

Также в СК отметили, что ученик, совершивший нападение на школу, учился в этом же учебном заведении.