Напавший на школу в Одинцовском районе учился в этом же учебном заведении

Подозреваемым стал 15-летний подросток

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подросток, напавший на школьника и охранника в Одинцовском районе Московской области, учился в этом же учебном заведении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела по факту происшествия в одном из учебных заведений Подмосковья задержан 15-летний подросток - ученик данной школы", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что в ближайшее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области приступят к осмотру места происшествия. Планируется назначение комплекса судебных экспертиз. Устанавливаются мотивы совершенного преступления.