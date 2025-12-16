В Брянской области организовали проверку после ДТП с микроавтобусом

В аварии пострадал 21 человек

БРЯНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Брянской области проводит проверку по факту ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей, и автомобилем Chevrolet, в результате чего пострадал 21 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщали в пресс-службе УМВД России по Брянской области, авария произошла около 08:50 мск на 367-м км трассы М-3 в Брянском районе региона. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, который перевозил детей. В медучреждение были доставлены ехавшие в микроавтобусе 10 несовершеннолетних и 9 взрослых пассажиров, а также водители транспортных средств.