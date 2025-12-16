После ДТП в Брянской области за медпомощью обратились 10 человек

Микроавтобус перевозил воспитанников и сотрудников межпоселенческого культурно-досугового центра Севского района

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 16 декабря. /ТАСС/. После столкновения в Брянской области автомобиля Chevrolet с микроавтобусом, перевозившим детей, 10 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в пресс-службе УМВД России по региону сообщали, что в медучреждение после ДТП на трассе М-3 в Брянском районе Брянской области были доставлены 10 несовершеннолетних и 11 взрослых, в том числе двое водителей.

"В результате ДТП за медицинской помощью обратились 10 пассажиров микроавтобуса", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что микроавтобус перевозил воспитанников и сотрудников межпоселенческого культурно-досугового центра Севского района, они ехали на концерт в Брянск.

В пресс-службе добавили, что районная прокуратура проводит проверку. "Прокуратурой Брянского района организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при осуществлении перевозок", - говорится в сообщении.