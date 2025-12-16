Последствия ДТП с 21 пострадавшим в Брянской области показали на видео

Среди них 10 детей

Редакция сайта ТАСС

© УГИБДД УМВД России по Брянской области/ ТАСС

ТАСС, 16 декабря. УГИБДД УМВД России по Брянской области опубликовало кадры с места столкновения микроавтобуса, перевозившего детей, и автомобиля Chevrolet.

ДТП произошло на трассе М-3 в Брянском районе. По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

Прокуратура Брянской области проводит проверку по факту ДТП. Пострадал 21 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.