Последствия ДТП с 21 пострадавшим в Брянской области показали на видео
Редакция сайта ТАСС
10:48
ТАСС, 16 декабря. УГИБДД УМВД России по Брянской области опубликовало кадры с места столкновения микроавтобуса, перевозившего детей, и автомобиля Chevrolet.
ДТП произошло на трассе М-3 в Брянском районе. По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.
Прокуратура Брянской области проводит проверку по факту ДТП. Пострадал 21 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.