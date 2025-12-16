В Петербурге оставили в силе штраф уличной певице Логиновой

Фигурантка дела и адвокат не присутствовали на процессе

Диана Логинова © Валентин Егоршин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу уличной певицы Дианы Логиновой на решение о штрафе в 30 тыс. рублей, который был ей назначен в конце октября за дискредитацию действий Вооруженных сил России. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Городской суд оставил решение первой инстанции без изменений, жалобу Логиновой - без удовлетворения", - рассказала представитель пресс-службы Вероника Пешина.

Она уточнила, что фигурантка и представлявшая ее интересы адвокат не присутствовали на процессе.

Как сообщалось ранее, Логинова была оштрафована Ленинским районным судом города за исполнение на Сенной площади в центре города песни иноагента Елизаветы Гырдымовой (творческий псевдоним Монеточка) "Ты солдат". Выступление состоялось вечером 26 сентября. В полицейском протоколе отмечалось, что в тексте песни "нет прямых высказываний, направленных на дискредитацию ВС РФ", однако публичная антивоенная позиция автора, ее выступления за рубежом (на Кипре) и общий контекст ее общественной деятельности позволяют прийти к выводу, что исполнение этой песни в публичном месте имело "характер действий, объективно направленных на формирование негативного отношения к государственным институтам России, в том числе ее Вооруженным силам".

23 ноября истек срок третьего по счету административного ареста Логиновой и гитариста ее группы Александра Орлова, которые они оба отбыли за не согласованные с местными властями выступления на различных площадках в центре города, в том числе у станций метро "Площадь Восстания" и "Сенная площадь". Дважды за аналогичные правонарушения был арестован и барабанщик группы Владислав Леонтьев. По версии полиции, уличные концерты коллектива привели к массовым скоплениям людей и создали препятствия для движения пешеходов и прохода людей в метро. Логиновой суд также назначал 13 суток ареста по статье о мелком хулиганстве - за использование ненормативной лексики при публичном исполнении песен, это наказание она фактически отбыла параллельно с другим арестом.

По информации местных СМИ, Логинова после освобождения из-под последнего ареста покинула пределы России. В начале декабря в сети распространился ролик выступления Логиновой и Орлова у одного из ресторанов в центре Еревана.