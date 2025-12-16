На Урале блогерам предъявили обвинение в освоении иностранных грантов

Правоохранители считают, что злоумышленники осваивали грантовые средства от признанных нежелательными на территории РФ организаций

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы предъявили обвинение в освоении грантов от признанных нежелательными на территории РФ иностранных организаций екатеринбургским блогерам Алексею Соколову, Ларисе Захаровой и Роману Качанову. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Всем троим предъявлены обвинения", - рассказал собеседник агентства.

16 декабря, как сообщили ТАСС в оперативных службах, у Соколова, Захаровой и Качанова прошли обыски в рамках уголовных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации). Правоохранители считают, что злоумышленники осваивали грантовые средства от признанных нежелательными на территории РФ Норвежского Хельсинкского комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy) под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы.