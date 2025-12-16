Под Брянском из-за ДТП с микроавтобусом госпитализировали трех человек

Детям госпитализация не понадобилась

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 16 декабря. /ТАСС/. В Брянской области трое взрослых госпитализированы после ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем, никому из детей госпитализация не понадобилась. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ранее в пресс-службе УМВД России по региону сообщали, что в результате столкновения микроавтобуса, перевозившего детей, и легкового автомобиля Chevrolet на 367-м километре трассы М-3 в Брянском районе региона в больницу был доставлен 21 человек - десять несовершеннолетних и девять взрослых пассажиров, а также двое водителей.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 10 детей были доставлены в медицинское учреждение, где после осмотра медицинскими работниками были отпущены домой для дальнейшего наблюдения, в госпитализации не нуждались. Также в больницу с различными травмами были доставлены 5 взрослых. Из них 3 человека госпитализированы, 2 - после оказания медицинской помощи были отпущены для прохождения дальнейшего амбулаторного лечения по месту жительства", - говорится в сообщении пресс-службы областной Госавтоинспекции.

Ранее СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке детей, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Прокуратура региона и полиция также организовали проверки.