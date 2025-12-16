Организатору подготовки покушения на Соловьева запросили пожизненный срок

Гособвинение просит назначить такую меру с отбыванием первых 15 лет в тюрьме, а остальной части наказания - в колонии особого режима

Андрей Пронский (в центре) © Пресс-служба Басманного суда/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит 2-й Западный окружной военный суд приговорить к пожизненному лишению свободы Андрея Пронского - предполагаемого организатора покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу окончательно назначить Пронскому пожизненное лишение свободы, с отбыванием первых 15 лет в тюрьме, а остальной части наказания - в колонии особого режима, со штрафом 1 млн рублей, с ограничением свободы на 2 года, а также запретом администрировать сайты в сети Интернет в течение 5 лет", - сказала представитель надзорного ведомства.

Гособвинитель отметила "исключительную опасность для общества" Пронского.