Соучастникам организации подготовки покушения на Соловьева запросили до 30 лет

На скамье подсудимых находятся шесть человек, которых обвиняют в помощи организатору Андрею Пронскому

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит 2-й Западный окружной военный суд приговорить к срокам от 13 до 30 лет лишения свободы предполагаемых соучастников организации покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу окончательно назначить Белякову 30 лет лишения свободы, из которых первые 12 лет он проведет в тюрьме, а остальную часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с ограничением свободы 2 года, Владимиру Степанову - 29 лет лишения свободы, из которых первые 11 лет он проведет в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с ограничением свободы 2 года <...>", - сказала представитель надзорного ведомства.

Максиму Дружинину запросили 28 лет лишения свободы, первые 10 лет - в тюрьме, оставшаяся часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей и ограничением свободы на 2 года; Андрею Волкову - 22 года лишения свободы, первые 10 лет - в тюрьме, оставшаяся часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и ограничением свободы на 2 года; Тимофею Мокию - 29 лет лишения свободы, из которых первые 15 лет он проведет в тюрьме, а остальную часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей и ограничением свободы на 2 года; Денису Абрарову - 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года. Ранее обвинение запросило пожизненный срок предполагаемому организатору покушения и главному фигуранту Андрею Пронскому.