Балицкий назвал удар ВСУ по ЗАЭС очередной попыткой ядерного терроризма

Нет слов, которыми можно объяснить попытки противника обстреливать ядерный объект, подчеркнул губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал очередной попыткой ядерного терроризма артиллерийский обстрел ВСУ по Запорожской АЭС.

"Очередная попытка ядерного терроризма. Нет слов, которыми можно объяснить больные попытки противника обстреливать ядерный объект", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии электропередачи в результате огневого воздействия. Повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Вследствие этого повреждения напряжение от линии электропередачи "Ферросплавная-1" на станцию не поступает. Внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии - ВЛ "Днепровская". Радиационный фон на Запорожской АЭС в норме, условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, ситуация под полным контролем.