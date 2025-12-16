В Росавиации прокомментировали выезд самолета за полосу после посадки в Сибири

Произошедшее квалифицировали как серьезный авиационный инцидент

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Росавиация классифицировала выезд самолета DHC-6 за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Туруханск на севере Красноярского края как серьезный авиационный инцидент. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Специалисты Росавиации классифицировали произошедшее событие как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего займется Красноярское МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на борту были только два пилота, они не пострадали. Инцидент не повлиял на расписание рейсов в аэропорту, спустя около 2,5 часов после случившегося воздушное судно отбуксировали на стоянку.

Расследование инцидента будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. В Росавиации подчеркнули, что главной целью стоит установление причин случившегося и недопущение серьезного авиационного инцидента в будущем.

Ранее пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщала, что Турбовинтовой самолет DHC-6-400 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Туруханск на севере Красноярского края. Красноярской транспортной прокуратурой были организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.