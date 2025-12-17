ФСБ показала видео задержания в Забайкалье члена террористической организации

Его приговорили к 12 годам лишения свободы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. ФСБ России опубликовала кадры задержания в Забайкальском крае участника террористической организации.

По информации следствия, мужчина вступил в международную террористическую организацию и пропагандировал идеи, направленные на свержение основ конституционного строя России. Задержанный также вовлекал в преступную деятельность третьих лиц и направлял средства на счета организации.

Против него завели и расследовали уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Суд приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.