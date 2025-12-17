В США застрелили директора центра термоядерного синтеза Массачусетского института

По данным следствия, Нуно Лурейро нашли с огнестрельными ранениями в собственном доме в Бруклине

© Spencer Platt/ Getty Images, архив

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Неизвестный застрелил американского физика-ядерщика, директора Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы штата сообщила газета USA Today.

По данным следствия, ученый был найден с огнестрельными ранениями в собственном доме в Бруклине в понедельник, после чего он был доставлен в больницу, где умер на следующий день. По этому факту было возбуждено уголовное дело, начат поиск преступника.

Ранее в субботу вечером неизвестный открыл стрельбу на территории Брауновского университета. В результате не менее двух человек погибли, еще девять пострадали. Представитель Федерального бюро расследований заявил, что следствие не видит прямой связи между атакой на университет и убийством Нуно Лурейро, дом которого находится примерно в 80 км от Брауновского университета.

Ученый родился в Португалии, в 2005 году он переехал в США. С 2016 года Лурейро работал в Массачусетском технологическом институте, занимая сперва должность заместителя главы Центра физики плазмы и термоядерного синтеза, а затем его директора.