На Кубани 13 тыс. человек остались без электричества после атаки БПЛА

Обломки беспилотников повредили две высоковольтные линии электропередачи

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Повреждение высоковольтных линий электропередачи произошло в Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА при попытке совершения атаки украинской стороной, в результате без электроснабжения оказались около 13 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Читайте также

Пострадавшие на Кубани и 94 БПЛА. Последствия атаки на российские регионы

В сообщении говорится, что для того, чтобы провести ремонтно-восстановительные работы, "на место оперативно выехали пять аварийных бригад" - 20 человек и пять единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. 12,7 тыс. человек остаются без электричества.

Отключение произошло из-за повреждения двух высоковольтных линий электропередачи в результате падения обломков БПЛА.