Пострадавшие на Кубани и 94 БПЛА. Последствия атаки на российские регионы

Редакция сайта ТАСС
06:30
© Александр Полегенько/ ТАСС

Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 94 украинских БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. В Воронежской области в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили частный гараж и линия электропередачи.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 31 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 22 - над Ростовской областью, 10 - над Воронежской областью, по восемь - над Саратовской областью и акваториями Азовского и Черного морей, четыре - над Волгоградской областью, а также три - над Брянской областью.

Последствия

  • Двое мирных жителей пострадали в Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА. Их госпитализировали, сообщили в оперштабе региона.
  • Уточняется, что фрагменты беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный.
  • В некоторых домах повреждены кровли, выбило окна.
  • В районном центре также зафиксировали повреждения на сетях электроснабжения.
  • Позже в Telegram-канале оперштаба региона сообщили, что фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам в Красноармейском районе Краснодарского края.
  • Повреждения получили частные дома, пострадавших нет.
  • Частный гараж и линия электропередачи повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область. Пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев.
 
