Пострадавшие на Кубани и 94 БПЛА. Последствия атаки на российские регионы
Редакция сайта ТАСС
06:30
Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 94 украинских БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. В Воронежской области в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили частный гараж и линия электропередачи.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 31 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 22 - над Ростовской областью, 10 - над Воронежской областью, по восемь - над Саратовской областью и акваториями Азовского и Черного морей, четыре - над Волгоградской областью, а также три - над Брянской областью.
Последствия
- Двое мирных жителей пострадали в Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА. Их госпитализировали, сообщили в оперштабе региона.
- Уточняется, что фрагменты беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный.
- В некоторых домах повреждены кровли, выбило окна.
- В районном центре также зафиксировали повреждения на сетях электроснабжения.
- Позже в Telegram-канале оперштаба региона сообщили, что фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам в Красноармейском районе Краснодарского края.
- Повреждения получили частные дома, пострадавших нет.
- Частный гараж и линия электропередачи повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область. Пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев.