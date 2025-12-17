Статья

Пострадавшие на Кубани и 94 БПЛА. Последствия атаки на российские регионы

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 94 украинских БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. В Воронежской области в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили частный гараж и линия электропередачи.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

По данным ведомства, 31 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 22 - над Ростовской областью, 10 - над Воронежской областью, по восемь - над Саратовской областью и акваториями Азовского и Черного морей, четыре - над Волгоградской областью, а также три - над Брянской областью.

Последствия