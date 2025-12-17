Исполнитель теракта в Сиднее предстанет перед судом по видеосвязи

Навид Акрам остается в больнице под охраной полиции

СИДНЕЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Напавший на людей в Сиднее 24-летний Навид Акрам, обвиняемый совершении теракта и 15 убийствах, предстанет перед городским судом Сиднея по видеосвязи из больничной палаты. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

В ведомстве отметили, что Акрам после предъявления обвинений "остается в больнице под охраной полиции и до конца дня предстанет перед местным судом посредством видеосвязи".

В суде представители ведомства намерены доказать, что обвиняемый совершил террористический акт, "будучи вдохновленным группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), внесенной правительством Австралии в список террористических организаций". "Полиция заявит, что он, совершив действия, повлекшие смерть, серьезные травмы и угрозу жизни, преследовал религиозные цели и сеял страх в обществе", - указали в правоохранительной организации.