На Кубани двух человек госпитализировали после атаки БПЛА

Пострадавших готовят к переводу санавиацией в Краевую клиническую больницу

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. В Славянском районе Краснодарского края два человека пострадали при атаке БПЛА, их госпитализировали в Центральную районную больницу. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко.

"Сегодня ночью в результате атаки БПЛА в Славянском районе пострадали два человека. Медики оперативно реагировали - земляки госпитализированы в Славянскую ЦРБ", - написал Руденко в Telegram-канале.

Он также уточнил, что пострадавших готовят к переводу санавиацией в Краевую клиническую больницу №1 имени С. В. Очаповского.