На Кубани приостановили работу 21 детского сада после атаки БПЛА

Не работаю три школы в Славянском районе

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Работа 21 детского сада и трех школ в Славянском районе Краснодарского края приостановлена из-за отключения воды, тепла и электричества после атаки БПЛА. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко.

"[В результате атаки БПЛА на Славянский район] приостановлена деятельность 21 детского сада и трех школ в связи с отключение воды, электричества и тепла", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Руденко, по ступенчатому расписанию работают пять школ.

Как отметил вице-губернатор, в Славянском электротехнологическом техникуме в результате атак БПЛА разрушений и пострадавших нет. В техникуме отсутствует водоснабжение и отопление, при этом восстановлено электроснабжение. "Решается вопрос по организации питания 123 студентов, проживающих в общежитии. Выполнение учебного плана в школах и техникуме будет осуществлено за счет уплотнения учебного графика", - добавил Руденко.