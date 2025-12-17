На Запорожье 8,9 тыс. абонентов остались без света из-за атаки ВСУ

Энергетики приступили к восстановительным работам

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Более 8,9 тыс. абонентов остались без электроснабжения в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области 8 963 абонента остались без электроснабжения по причине очередного удара БПЛА противника по электроснабжающим сетям прифронтовых населенных пунктов. Повреждено основное оборудование. Энергетики уже приступили к восстановительным работам", - написал он в своем Telegram-канале.