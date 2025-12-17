ФСБ показала видео с собиравшимися воевать на стороне Украины отцом и дочерью

Они также собирали информацию о российских военных для передачи данных Киеву, сообщили в спецслужбе

ТАСС, 17 декабря. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания и допроса двух граждан РФ, которые намеревались воевать на стороне Украины.

Как ранее сообщили в спецслужбе, отец и дочь собирались выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе военизированного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного в РФ. Находясь в Абхазии, они установили контакт через Telegram с представителем украинской террористической организации, получили инструкции от куратора и начали собирать информацию о российских военных.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю завел уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.