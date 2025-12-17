Застреливший главу района Новосибирска охотник признал вину

Дело рассмотрит Доволенский районный суд Новосибирской области

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Охотник, который случайно застрелил главу администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба, признал вину. Дело рассмотрит Доволенский районный суд области, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"Свою вину 47-летний житель Ордынского района признает. Уголовное дело направлено в Доволенский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу", - сообщили ТАСС в облпрокуратуре.

Александр Гриб умер от пулевого ранения во время охоты в Доволенском районе области. Выстрел произвел другой охотник, который вместе со своими знакомыми находился вблизи села Шагалка, где по лицензии охотился на косуль. Мужчина выстрелил из карабина, не убедившись, что на линии огня нет других людей, и случайно попал в Александра Гриба. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.