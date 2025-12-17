Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами под Воронежем выросло до шести

Авария произошла в ночь на 16 декабря

ВОРОНЕЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами, двумя грузовиками и тремя легковыми автомобилями на трассе М-4 "Дон" под Воронежем выросло до шести. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП произошло около 01:00 мск в ночь на 16 декабря. Накануне сообщалось о четырех пострадавших.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля DAF, четверо пассажиров автобуса "Неоплан", [а именно] двое жителей Забайкальского края в возрасте 26 и 27 лет, 60-летний житель Республики Адыгея и мужчина в возрасте 50 лет, а также пассажир Chevrolet, 20-летний житель Лискинского района, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили обстоятельства аварии. По предварительным данным, 65-летний водитель рейсового автобуса "Неоплан" не выдержал безопасную дистанцию, не учел дорожные метеорологические условия и допустил одно за другим столкновения с автобусом Zhongtong под управлением 57-летнего жителя Таганрога, грузовым автомобилем DAF с полуприцепом под управлением 62-летнего жителя Республики Адыгея, еще одним грузовиком Shacman с полуприцепом под управлением 48-летнего жителя Республики Дагестан, легковыми автомобилями Skoda под управлением 47-летнего жителя Владимирской области, Mercedes под управлением 52-летнего жителя города Бобров Воронежской области и Chevrolet под управлением 20-летнего жителя Лискинского района Воронежской области.

Сотрудники полиции продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах произошедшего ДТП, резюмировали в пресс-службе.