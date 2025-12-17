В Москве завели дело на ученика автошколы после нападения на инструктора

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении ученика автошколы в Москве, который с ножом напал на инструктора.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Инцидент произошел накануне на Ярославском шоссе. Ученик с ножом напал на инструктора автошколы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Предварительно, он пырнул его ножом в живот и грудь. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что подозреваемый задержан, пострадавший - госпитализирован.