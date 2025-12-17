После гибели мэра Реутова завели уголовное дело

Филипп Науменко попал в ДТП и спустя неделю умер в больнице от полученных травм

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили по факту ДТП, в котором пострадал мэр Реутова Филипп Науменко. Спустя неделю после аварии он умер в больнице от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

"По факту ДТП следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Глава Реутова Науменко попал в ДТП на территории Нижегородской области 7 декабря, после чего он был доставлен в столичный НИИ им. Склифосовского, где находился в состоянии комы и умер 13 декабря. Он возглавлял город с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост заместителя главы по вопросам экономики и промышленности. 28 декабря ему исполнилось бы 40 лет.