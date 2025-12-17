Гражданину Украины дали пожизненное за участие в 14 терактах в России

Первые восемь лет осужденный проведет в тюрьме

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Евгения Булацика к пожизненному лишению свободы за участие в 14 терактах на территории РФ, в результате которых погибли люди. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

В ведомстве сообщили, что фигурант в период с 19 июля 2023 года по 13 мая 2024 года принимал участие в реализации 14 террористических актов на территории России. Булацик действовал вместе с организованной группой, в числе участников которой были высшее военное и политическое руководство Украины, а также военнослужащие ВСУ.

Евгению Булацику дали пожизненное лишение свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, заключили в суде.