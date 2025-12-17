Ущерб от совершенных осужденным украинцем терактов в РФ оценили в 18 млрд рублей
13:28
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Общий ущерб в результате совершенных при участии украинца Евгения Булацика 14 терактов на территории РФ оценивается в 18 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил Булацика к пожизненному лишению свободы. "Общий ущерб в результате терактов на территории РФ, совершенных при участии Булацика, оценивается в 18 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.