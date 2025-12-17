Задержание подозреваемых в хищении средств бойцов СВО показали на видео

В числе подозреваемых ранее судимый за мошенничество 49-летний житель Новочебоксарска и его 43-летний сообщник, отбывавший наказание за вовлечение в занятие проституцией

ТАСС, 17 декабря. СК России опубликовал видео задержания сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашии при силовой поддержке Росгвардии двух подозреваемых в хищении средств у участников спецоперации.

По данным МВД республики, в ходе обыска у одного из подозреваемых изъяли более 1 млн рублей, вырученных, по оперативным данным, от продажи недвижимости потерпевшего.

По оперативной информации, в числе подозреваемых ранее судимый за мошенничество 49-летний житель Новочебоксарска и его 43-летний сообщник, отбывавший наказание за вовлечение в занятие проституцией. В числе обвиняемых также 32-летняя жительница города Новочебоксарска.

Следственные органы следственного управления СК РФ по Чувашии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.