В Славянском районе Кубани из-за ночной атаки БПЛА повреждено 39 домовладений

Пострадали два человека

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Обломки беспилотников в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины повредили 39 домовладений в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.

В результате атаки в ночь на 17 декабря в оперштабе сообщили, что в Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. Была приостановлена работа 21 детского сада и трех школ в связи с отключение воды, электричества и тепла, после электроснабжение было восстановлено.

"В Славянском районе обломки БПЛА обнаружили по 53 адресам. В результате атаки ночью 17 декабря повреждены 39 домовладений - в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом, хуторе Бараниковском. В основном в зданиях повреждены окна и двери, крыши и фасады, также пострадали хозпостройки", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

Комиссии по обследованию поврежденных строений продолжат работу 18 декабря. Администрация муниципалитета поможет жителям восстановить имущество.