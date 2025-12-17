Задержанный управделами челябинского губернатора останется под арестом до 23 марта

Романа Менжинского арестовали по делу о превышении полномочий

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы продлил до 23 марта 2026 года меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному ФСБ и арестованному в конце июля по делу о превышении полномочий управделами губернатора и правительства Челябинской области Роману Менжинскому и его предполагаемым подельникам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сегодня по ходатайству следствия Басманный районный суд Москвы продлил до 23 марта 2026 года срок ареста управделами губернатора и правительства Челябинской области. Суд также продлил до 23 марта 2026 года срок ареста по тому же делу о превышении полномочий бывшему вице-губернатору Челябинской области Александру Богашову и министру имущества региона Эльдару Белоусову", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области и центрального аппарата Следственного комитета РФ задержали Богашова, Менжинского и Белоусова в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). По данным следствия, должностные лица через директора подконтрольной строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн рублей, был организован фиктивный документооборот. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" в Москве.

Со ссылкой на материалы уголовного дела 30 сентября сообщалось, что управделами губернатора и правительства Челябинской области знал до ареста, что его заподозрили в превышении полномочий. Менжинский неоднократно допрашивался в качестве свидетеля.