Прокуратура потребовала пожизненного заключения для убийцы Синдзо Абэ

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Прокуратура потребовала приговорить 45-летнего Тэцую Ямагами, застрелившего в июле 2022 года экс-премьера Японии Синдзо Абэ, к пожизненному заключению. Как ожидается, суд вынесет вердикт 21 января 2026 года.

Ранее Ямагами признал свою вину в умышленном убийстве. Как отметили прокуроры, он убил политика на глазах у всех, совершив "беспрецедентное преступление", передает агентство Kyodo.

Бывший военный моряк Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного двуствольного оружия убил Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе острова Хонсю. Стрелявший был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что убил бывшего премьера из-за уверенности в его связях с "Церковью объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству.

Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения" поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил. Весной токийский суд постановил распустить эту религиозную организацию.