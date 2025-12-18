{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пришедшего в костюме человека-паука на процесс по делу Долиной арестовали

Его признали виновным в неповиновении законному распоряжению представителя власти, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток молодого человека, который ранее пришел к Верховному суду в костюме человека-паука, он признан виновным в неповиновении законному распоряжению представителя власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

На эту тему
Верховный суд вернул доверие: реакция на решение по делу Долиной
Верховный суд вернул доверие: реакция на решение по делу Долиной

"Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы от 17 декабря 2025 года Зеленцов Алексей Александрович и Яковлев Роман Русланович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению представителя власти). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщили в пресс-службе.

16 декабря в Верховном суде прошло рассмотрение жалобы покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье. У здания суда собралась толпа людей. Среди пришедших был и мужчина в костюме человека-паука, который объяснил собравшимся свой эксцентричный внешний вид тем, что проводит перформанс, направленный на поддержку одной из сторон процесса. Вскоре его и его сообщника задержали полицейские.

Теги
РоссияМосква
Определение ВС РФ по спору о квартире Долиной. Сделка признана действительной
Определение ВС РФ по спору о квартире Долиной. Сделка признана действительной
Читать полностью