Пришедшего в костюме человека-паука на процесс по делу Долиной арестовали

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток молодого человека, который ранее пришел к Верховному суду в костюме человека-паука, он признан виновным в неповиновении законному распоряжению представителя власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлениями Пресненского районного суда города Москвы от 17 декабря 2025 года Зеленцов Алексей Александрович и Яковлев Роман Русланович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению представителя власти). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщили в пресс-службе.

16 декабря в Верховном суде прошло рассмотрение жалобы покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье. У здания суда собралась толпа людей. Среди пришедших был и мужчина в костюме человека-паука, который объяснил собравшимся свой эксцентричный внешний вид тем, что проводит перформанс, направленный на поддержку одной из сторон процесса. Вскоре его и его сообщника задержали полицейские.