Экспертиза подтвердила, что Долина продавала квартиру под влиянием мошенников

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Психолого-психиатрическая экспертиза по делу певицы Ларисы Долиной подтвердила, что в момент продажи своей квартиры артистка находилась под влиянием психического расстройства, вызванного действиями мошенников. Об этом сказано в тексте решения Верховного суда РФ по спору вокруг недвижимости певицы, с которым ознакомился ТАСС.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении Долиной Л. А. проведена комплексная амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно выводам комиссии экспертов, Долина Л. А. каким-либо психическим расстройством в период, предшествовавший совершению в отношении нее противоправных действий, не страдала. В период совершения в отношении Долиной Л. А. противоправных действий, составляющих суть уголовного дела, у нее на фоне имеющихся личностных особенностей отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций", - сказано в документе. Там отмечается, что это психическое расстройство мешало артистке полностью отдавать отчет в своих действиях в момент заключения сделки.

При этом, согласно выводам экспертизы, после продажи квартиры у Долиной прошло кратковременное нарушение психики, в результате чего она смогла "правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания в качестве потерпевшей".

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели более 50 подобных споров.