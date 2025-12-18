Данные экспертиз по делу Долиной недостаточны для выяснения обстоятельств

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Данные психолого-психиатрической и политологической экспертиз, проведенных по уголовному делу певицы Ларисы Долиной, недостаточны для установления всех обстоятельств ее состояния в момент продажи спорной квартиры. Об этом сказано в тексте решения Верховного суда РФ по спору о недвижимости певицы, с которым ознакомился ТАСС.

"Представленное в материалах настоящего гражданского дела заключение экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, не подменяет собой заключение судебной экспертизы, назначаемой в порядке гражданского судопроизводства, и не может подтверждать обстоятельства нахождения Долиной Л. А. в момент совершения оспариваемых ею сделок (предварительного договора от 24 мая 2024 г. и договора купли-продажи квартиры от 20 июня 2024 г.) в таком состоянии, когда она не была способна понимать значение своих действий или руководить ими", - сказано в документе.

В решении суда отмечается, что психолого-психиатрическая экспертиза по уголовному делу о мошенничестве по отношении Долиной отвечала, способна или нет артистка понимать, что по отношению к ней совершается преступления. Вопросы "могла ли она понимать законность самой сделки и ее правовые последствия" перед экспертом не ставились. "Политологическая (деструктологическая) экспертиза и вовсе была проведена в отношении примененных неустановленными лицами методов (способов) воздействия на Долину Л. А. и ее психологического отклика", - отмечается в решении суда. Отмечается, что от прохождения дополнительной экспертизы, уже в рамках гражданского судебного разбирательства, артистка отказалась.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 годы рассмотрели более 50 подобных споров.