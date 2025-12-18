Защита Долиной сама отказалась от экспертизы того, понимала ли она свои действия

Судья Хамовнического суда разъяснил на судебном заседании необходимость такой экспертизы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Защита народной артистки Ларисы Долиной отказалась в ходе рассмотрения иска об отмене сделки по продаже квартиры от проведения экспертизы относительно того, могла ли Долина осознавать свои действия под влиянием мошенников. Об этом говорится в определении Верховного суда России по "делу Долиной".

В нем Верховный суд отметил, что в поданном в Хамовнический суд иске об отмене сделки защита Долиной ссылалась на заключение экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела. Но в рамках той судебной психолого-психиатрической экспертизы "предметом исследования являлась способность Долиной Л. А. понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий, а также ее способность правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания в качестве потерпевшей".

"Заключение экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, не подменяет собой заключение судебной экспертизы, назначаемой в порядке гражданского судопроизводства, и не может подтверждать обстоятельства нахождения Долиной Л.А. в момент совершения оспариваемых ею сделок в таком состоянии, когда она не была способна понимать значение своих действий или руководить ими", - отмечается в решении Верховного суда.

Судья Хамовнического суда разъяснил на судебном заседании необходимость такой экспертизы. Зашита Долиной сперва сочла достаточными данные экспертизы по уголовному делу, затем 27 марта 2025 года подала в приемную Хамовнического суда ходатайство о назначении по делу судебной психолого-психиатрической экспертизы, но на судебном заседании 28 марта 2025 года представитель Долиной сообщил суду, что не поддерживает данное заявление, поскольку его доверитель изменила свою позицию. При этом, хотя суд неоднократно указывал представителям Долиной на то, что ее явка на судебное заседание и дача ею пояснений могли бы способствовать всестороннему рассмотрению дела, явка Долиной обеспечена не была.

"В то же время в отсутствие воли лица на исследование его психического состояния в момент совершения им сделки, то есть согласия быть подэкспертным в рамках производства соответствующей экспертизы, назначение и проведение экспертизы в целом является невозможным", - констатировал Верховный суд.

Он подчеркнул, что "лица, участвующие в деле, также должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами и в то же время при неисполнении (игнорировании) своих процессуальных обязанностей быть готовыми к наступлению последствий, предусмотренных законодательством о гражданском судопроизводстве".