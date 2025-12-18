ВС РФ отложил вопрос о выселении семьи Долиной для соблюдения интересов ее внучки

Она зарегистрирована в спорной квартире

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России отложил решение вопроса о выселении семьи певицы Ларисы Долиной для соблюдения интересов ее несовершеннолетней внучки, которая зарегистрирована в спорной квартире. Об этом сказано в тексте решения Верховного суда РФ по спору о недвижимости певицы, с которым ознакомился ТАСС.

"В части же исковых требований Лурье П. А. к Долиной Л. А., Долиной А. А. и Долиной А. И. в лице законного представителя Долиной А. А. о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения, <...> с учетом обязательности соблюдения конституционно-гарантированного права участников судебного разбирательства, в том числе несовершеннолетнего лица, на жилище (статья 40 Конституции Российской Федерации), Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит необходимым направить дело <...> на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции - Московский городской суд", - сказано в документе. Там подчеркивается, что право собственности на спорную жилплощадь переходит к Лурье, порядок и сроки выселения семьи артистки будут определены Мосгорсудом. Он уже назначил заседание по этому вопросу на 25 декабря.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели более 50 подобных споров.