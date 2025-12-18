Момент взрыва газа в частном доме в Белгородской области попал на видео

Пострадала 20-летняя девушка

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Белгородской области/ ТАСС

ТАСС, 18 декабря. Прокуратура Белгородской области опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен момент взрыва бытового газа в частном доме в селе Драгунское Белгородской области.

Ранее в следственном управлении СК по региону сообщили, что из-за взрыва газа пострадала 20-летняя девушка. По информации прокуратуры, ее госпитализировали. На кадрах видно, что дом польностью разрушен.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с бытовыми газовыми приборами. Проводится проверка.