В ВС РФ заявили, что Долина не могла не понимать, что совершает сделку

Оценке со стороны судов подлежит также то обстоятельство, проявил ли истец осмотрительность при совершении оспариваемой им сделки, указали в Верховном суде

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Народная артистка Лариса Долина, продавая квартиру под воздействием мошенников, тем не менее осознавала, что совершает сделку по продаже квартиры. Такой вывод сделал Верховный суд в своем решении по делу.

"Заблуждение Долиной Л. А. относительно мотивов (обстоятельств, характеризующих основной мотив сделки), полагавшей, что она заключает оспариваемые договоры для пресечения совершаемых в отношении нее мошеннических действий, равно как и ее заблуждение относительно последствий, то есть в том, что совершенная сделка будет аннулирована, а право собственности на квартиру будет ей возвращено, в данном случае основанием для признания совершенной ею сделки купли-продажи недействительной являться не может", - говорится в определении Верховного суда.

"Из доводов искового заявления, представленных в материалы дела протоколов допроса Долиной Л. А. как потерпевшей по уголовному делу прямо следовало, что истец желала совершить именно оспариваемую ею сделку купли-продажи недвижимости и наступления соответствующих правовых последствий, которые вместе с тем, по ее мнению, должны были быть впоследствии аннулированы", - отметил Верховный суд.

"Суждение [нижестоящего] суда о заблуждении Долиной Л. А. относительно природы совершенных ею сделок было сделано без учета особенностей оспариваемого истцом вида сделки - купли-продажи недвижимости, сущность которого и порождаемых им гражданско-правовых последствий (переход права собственности на недвижимое имущество) является общеизвестной", - отметил Верховный суд. Более того, Долиной, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, на протяжении жизни приходилось заключать множество договоров и контрактов, тем самым она объективно должна была "осознавать наличие правовых последствий у каждой совершаемой им сделки как юридического акта".

"При этом оценке со стороны судов подлежит также то обстоятельство, проявил ли истец требовавшуюся в таких обстоятельствах осмотрительность при совершении оспариваемой им сделки", - пояснил Верховный суд.

"Дееспособный гражданин должен в первую очередь самостоятельно отвечать за последствия своего поведения, что следует в том числе из смысла положений закона", - подчеркнул Верховный суд.